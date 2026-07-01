3 jours de fête Stade Courtois-sur-Yonne
jeudi 9 juillet 2026 · Stade · Courtois-sur-Yonne
Informations pratiques
Courtois-sur-Yonne
3 jours de fête
Stade 18 Rue de l’Église Courtois-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – 14 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11
Yonne tour sport et buvette toute la journée avec le concert du groupe 100 Watts le jeudi 9 juillet à 18h30. Un barbecue géant sur réservation le vendredi 10 juillet. Des jeux et stands des associations, défilé de lampions et feu d’artifice le samedi 11 juillet à partir de 18h. .
Stade 18 Rue de l’Église Courtois-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 01 65
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English : 3 jours de fête
L’événement 3 jours de fête Courtois-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Sens et Sénonais