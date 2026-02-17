3 petits moments Collectif Tutti Studio Jack Cole Château-Gontier-sur-Mayenne
lundi 19 octobre 2026 · Studio Jack Cole · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
3 petits moments Collectif Tutti
Studio Jack Cole 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 18:00:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20
Un spectacle interactif où la musique et la danse invitent bébés et adultes à explorer le monde avec joie et curiosité.
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse
Ici, pas de barrière entre la scène et le public les artistes du Collectif Tutti interagissent directement avec les spectateurs composés de duos adulte-enfant. Conçu en trois parties découvrir, expérimenter, échanger le spectacle se savoure comme une bulle hors des contraintes du quotidien. Le violoncelle chante, le danseur s’amuse, et chaque enfant devient acteur de sa propre découverte. Entre les vibrations des cordes et les mouvements fluides des interprètes, les sens s’éveillent en douceur. Et ces 3 petits moments d’échanges privilégiés nourrissent à coup sûr l’imaginaire des petits comme des grands.
Ce spectacle bénéficie du soutien de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
6 mois › 3 ans
En binôme adulte-enfant
durée 45 min
tarif unique 6 €
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
Merci de nous contacter
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Studio Jack Cole 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
An interactive show where music and dance invite children and adults alike to explore the world with joy and curiosity.
L’événement 3 petits moments Collectif Tutti Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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