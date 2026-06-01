30 ans de la Fête des Plantes et du Jardin du Domaine de Péré à Plaine-d’Argenson Domaine de Péré Plaine-d’Argenson samedi 13 juin 2026.

Plaine-d’Argenson

30 ans de la Fête des Plantes et du Jardin du Domaine de Péré à Plaine-d’Argenson

Domaine de Péré 102 ROUTE DE SURGERES Plaine-d’Argenson Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 13 et 14 juin 2026, le Domaine de Péré célèbre les 30 ans de sa Fête des Plantes et du Jardin (54? édition). 150 exposants venus de France, Belgique et Angleterre — pépiniéristes, botanistes, horticulteurs, créateurs et artisans — vous accueillent dans un cadre bucolique de 10h à 19h. Au programme de cette édition anniversaire dédicace de Véronique Mûre, ateliers sur l’architecture des arbres (Y. Caraglio, C. Atger, P. Genoyer) et sur l’arrosage (C. Scott-Perget), sieste sonore, jeu de piste des 5 sens, exposition rétrospective… Cultivons notre jardin, ensemble. .

Domaine de Péré 102 ROUTE DE SURGERES Plaine-d’Argenson 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 23 67 92 fetedesplantesdepere@gmail.com

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English : 30 ans de la Fête des Plantes et du Jardin du Domaine de Péré à Plaine-d’Argenson

L’événement 30 ans de la Fête des Plantes et du Jardin du Domaine de Péré à Plaine-d’Argenson Plaine-d’Argenson a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79