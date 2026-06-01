Plaine-d’Argenson

La Fête des plantes et du jardin à Prissé-la-Charrière

Domaine de Péré Plaine-d’Argenson Deux-Sèvres

Tarif : – – 1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir les créations botaniques de pépiniéristes et horticulteurs de renom venus de France, Belgique, Pays-Bas ou encore d’Angleterre . Une importante diversité végétale vous attend ! Vous trouverez de très nombreuses collections pour compléter votre jardin, votre véranda ou votre balcon arbres fruitiers, agrumes, rosiers, hortensias, graminées, cactacées, plantes épiphytes et carnivores, plantes aromatiques, potagères ou encore médicinales…

Vous y découvrirez également des produits issus d’un artisanat de qualité et respectueux de la Terre produits alimentaires, produits de soins et de bien-être, produits ménagers écologiques, vannerie, outils du jardinier (faits à la main), décoration du jardin (ferronnerie, luminaires, mobilier, céramiques) et tant d’autres choses vous attendent.

Restauration sur place .

Domaine de Péré Plaine-d’Argenson 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 23 67 92 fetedesplantesdepere@gmail.com

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English : La Fête des plantes et du jardin à Prissé-la-Charrière

L’événement La Fête des plantes et du jardin à Prissé-la-Charrière Plaine-d’Argenson a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Niort Marais Poitevin