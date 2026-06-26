30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas Saint-Jean-le-Vieux dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Jean-le-Vieux

30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

10h30, défilé 8 Tamborradas

12h, spectacle

14h, repas

18h, pelote basque et mutxikoak (sauts basques) .

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : 30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas

L’événement 30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque