30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas Saint-Jean-le-Vieux
30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas Saint-Jean-le-Vieux dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Jean-le-Vieux
30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas
Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
10h30, défilé 8 Tamborradas
12h, spectacle
14h, repas
18h, pelote basque et mutxikoak (sauts basques) .
Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : 30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas
L’événement 30 ans de la peña Donazaharre festival Tamborradas Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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