Saint-Jean-le-Vieux

30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

18h30, village gourmand animé par Zarpai Banda.

21h, Cavalcade Kontrapas.

À l’occasion des 30 ans de la Peña Donazaharre, les Donazahartars vous proposent KONTRAPAS, une cavalcade revisitée mêlant tamborrada, chant, danse et théâtre. Elle sera présentée les 24 et 25 juillet 2026 cœur du parc du Château Salha où vous trouverez également des espaces gourmands pour vous restaurer et vous rafraichir au son des musiques de la Zarpai Banda. .

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tamborrada_donazaharre@yahoo.fr

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English : 30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade

L’événement 30 ans de la peña Donazaharre Kontrapas-cavalcade Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque