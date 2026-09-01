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AGENDA · Champniers

30 ans de l’Atelier Ancienne école des Chauvauds Champniers

samedi 12 septembre 2026 · Ancienne école des Chauvauds · Champniers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ancienne école des Chauvauds
Adresse
1315 rue des Platannes
Ville
16430 Champniers
Département
Charente
Tarif

Champniers

30 ans de l’Atelier

Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez fêter les 30 ans de l’Atelier !
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Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47  atelierdeschauvauds@outlook.fr

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English :

Come celebrate the Atelier’s 30th anniversary!

L’événement 30 ans de l’Atelier Champniers a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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