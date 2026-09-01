30 ans de l’Atelier Ancienne école des Chauvauds Champniers

Informations pratiques

Champniers

30 ans de l’Atelier

Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez fêter les 30 ans de l’Atelier !

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Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47 atelierdeschauvauds@outlook.fr

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English :

Come celebrate the Atelier’s 30th anniversary!

L’événement 30 ans de l’Atelier Champniers a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême