30 ans de l’Atelier Ancienne école des Chauvauds Champniers
samedi 12 septembre 2026 · Ancienne école des Chauvauds · Champniers
Informations pratiques
Champniers
30 ans de l’Atelier
Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez fêter les 30 ans de l’Atelier !
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Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platannes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47 atelierdeschauvauds@outlook.fr
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English :
Come celebrate the Atelier’s 30th anniversary!
L’événement 30 ans de l’Atelier Champniers a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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