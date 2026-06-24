30 ans du club Chabris badminton Chabris
30 ans du club Chabris badminton Chabris samedi 4 juillet 2026.
Chabris
30 ans du club Chabris badminton
Rue de la République Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
30 ans Chabris badminton club
Le club de Badminton propose une animation toute la journée à partir de 10H pour fêter leur 30ans ! Ouvert à tous, entrée gratuite, restauration et buvette midi et soir. Tout cela au gymnase de Chabris, avec un BlackMinton en soirée ! .
Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire chabrisbadclub36@yahoo.fr
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English :
30th Anniversary of the Chabris Badminton Club
L’événement 30 ans du club Chabris badminton Chabris a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Chabris Pays de Bazelle
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