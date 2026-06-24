Chabris

30 ans du club Chabris badminton

Rue de la République Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

30 ans Chabris badminton club

Le club de Badminton propose une animation toute la journée à partir de 10H pour fêter leur 30ans ! Ouvert à tous, entrée gratuite, restauration et buvette midi et soir. Tout cela au gymnase de Chabris, avec un BlackMinton en soirée ! .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire chabrisbadclub36@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

30th Anniversary of the Chabris Badminton Club

L’événement 30 ans du club Chabris badminton Chabris a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Chabris Pays de Bazelle