7ème marché nocturne à Chabris Chabris
7ème marché nocturne à Chabris Chabris samedi 4 juillet 2026.
Chabris
7ème marché nocturne à Chabris
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes organise pour la 7ème année son marché nocturne sur la place de la mairie de Chabris !
Découvrez les producteurs locaux escargots, confitures, miel, maraîcher, viandes bovines et de bisons, fromages, produits laitiers et aussi les artisans pantoufles du Berry, bijoux, coutellerie, graveurs, bougies artisanales et affûteur-rémouleur.
Buvette et restauration sur place avec animation prévue. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32 comitedesfeteschabris@gmail.com
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English :
The festival committee is organizing its night market on the town hall square in Chabris for the 7th year!
L’événement 7ème marché nocturne à Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chabris Pays de Bazelle
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