Chabris

7ème marché nocturne à Chabris

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le comité des fêtes organise pour la 7ème année son marché nocturne sur la place de la mairie de Chabris !

Découvrez les producteurs locaux escargots, confitures, miel, maraîcher, viandes bovines et de bisons, fromages, produits laitiers et aussi les artisans pantoufles du Berry, bijoux, coutellerie, graveurs, bougies artisanales et affûteur-rémouleur.

Buvette et restauration sur place avec animation prévue. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32 comitedesfeteschabris@gmail.com

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English :

The festival committee is organizing its night market on the town hall square in Chabris for the 7th year!

L’événement 7ème marché nocturne à Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chabris Pays de Bazelle