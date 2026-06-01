Baptême de plongée à la piscine Chabris
Baptême de plongée à la piscine Chabris samedi 27 juin 2026.
Chabris
Baptême de plongée à la piscine
40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Envie de découvrir les sensations uniques de la plongée ?
Rendez-vous le samedi 27 juin de 15h30 à 17h30 à la piscine Aqua’Bazelle de Chabris pour vivre votre première expérience de plongée en piscine !
Encadré par un moniteur, vous apprendrez à respirer sous l’eau et à évoluer en toute sécurité.
Une belle occasion de découvrir le monde de la plongée dans une ambiance conviviale.
À partir de 8 ans
Sur inscription 20 places disponibles .
40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr
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English :
Want to experience the unique thrills of scuba diving? ????
L’événement Baptême de plongée à la piscine Chabris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chabris Pays de Bazelle
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