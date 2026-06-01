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Baptême de plongée à la piscine Chabris

Baptême de plongée à la piscine Chabris

Baptême de plongée à la piscine Chabris samedi 27 juin 2026.

Adresse : 40 A Rue Abel Bonnet

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 10 Tarif enfant

Chabris

Baptême de plongée à la piscine

40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Envie de découvrir les sensations uniques de la plongée ?
Rendez-vous le samedi 27 juin de 15h30 à 17h30 à la piscine Aqua’Bazelle de Chabris pour vivre votre première expérience de plongée en piscine !
Encadré par un moniteur, vous apprendrez à respirer sous l’eau et à évoluer en toute sécurité.
Une belle occasion de découvrir le monde de la plongée dans une ambiance conviviale.
À partir de 8 ans
Sur inscription 20 places disponibles   .

40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01  accueil@aquabazelle.fr

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English :

Want to experience the unique thrills of scuba diving? ????

L’événement Baptême de plongée à la piscine Chabris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chabris Pays de Bazelle

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