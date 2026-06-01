Chabris

Baptême de plongée à la piscine

40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Envie de découvrir les sensations uniques de la plongée ?

Rendez-vous le samedi 27 juin de 15h30 à 17h30 à la piscine Aqua’Bazelle de Chabris pour vivre votre première expérience de plongée en piscine !

Encadré par un moniteur, vous apprendrez à respirer sous l’eau et à évoluer en toute sécurité.

Une belle occasion de découvrir le monde de la plongée dans une ambiance conviviale.

À partir de 8 ans

Sur inscription 20 places disponibles .

40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr

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English :

Want to experience the unique thrills of scuba diving? ????

L’événement Baptême de plongée à la piscine Chabris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chabris Pays de Bazelle