Chabris

Rencontre-dédicace

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La médiathèque de Chabris organise une rencontre dédicace avec Evelyne COETMEUR, Marie-Laure PREMISKI et Claire RIVECCIO.

Marie-Laure PREMISKI vous présentera les textes poétiques et Evelyne COETMEUR ses illustrations photographiques. Venez découvrir leur recueil de poésies Essentiel .

Claire RIVECCIO quant à elle vous présentera son dernier ouvrage Eclopé.es , recueil de deux nouvelles sur le thème du handicap, teinté d’humour noir. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediatheque@chabris.fr

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English :

The Chabris media library is organizing a book signing with Evelyne COETMEUR, Marie-Laure PREMISKI and Claire RIVECCIO.

L’événement Rencontre-dédicace Chabris a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chabris Pays de Bazelle