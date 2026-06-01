Rencontre-dédicace Chabris
Rencontre-dédicace Chabris samedi 27 juin 2026.
Chabris
Rencontre-dédicace
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La médiathèque de Chabris organise une rencontre dédicace avec Evelyne COETMEUR, Marie-Laure PREMISKI et Claire RIVECCIO.
Marie-Laure PREMISKI vous présentera les textes poétiques et Evelyne COETMEUR ses illustrations photographiques. Venez découvrir leur recueil de poésies Essentiel .
Claire RIVECCIO quant à elle vous présentera son dernier ouvrage Eclopé.es , recueil de deux nouvelles sur le thème du handicap, teinté d’humour noir. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediatheque@chabris.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chabris media library is organizing a book signing with Evelyne COETMEUR, Marie-Laure PREMISKI and Claire RIVECCIO.
L’événement Rencontre-dédicace Chabris a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chabris Pays de Bazelle
À voir aussi à Chabris (Indre)
- Brocante/Vide Grenier Chabris 14 juin 2026
- Fête de la Musique Chabris 19 juin 2026