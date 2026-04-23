Sébazac-Concourès

30e Coupe du Tarn-Aveyron

46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Le Roller’s Club de Sébazac organise sa 30ème édition de la coupe du Tarn-Aveyron.

Cette édition s’annonce comme un rendez-vous majeur dans la région, avec la participation d’environ 200 patineuses et patineurs. Organisée par le Roller’s Club de Sébazac avec le soutien de la Fédération Française de Roller et Skateboard, cette 30e édition s’annonce comme un temps fort du calendrier sportif départemental. Entre performance technique et expression artistique, les athlètes offriront un spectacle riche et varié. Buvette et restauration sur place. .

46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 95 78 16 42

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English :

The Roller?s Club de Sébazac organizes its 30th edition of the Tarn-Aveyron Cup.

L’événement 30e Coupe du Tarn-Aveyron Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)