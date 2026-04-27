30éme Bourse Salle Polyvalente Marsac
30éme Bourse Salle Polyvalente Marsac vendredi 1 mai 2026.
Marsac
30éme Bourse
Salle Polyvalente 18 rue du Stade Marsac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Timbres, cartes postales, vieux papiers et exposition de cartes postales La Route Mauve.
Gratuit. .
Salle Polyvalente 18 rue du Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 68 25
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English : 30éme Bourse
L’événement 30éme Bourse Marsac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse