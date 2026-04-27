30éme Bourse Salle Polyvalente Marsac

Marsac

30éme Bourse

Salle Polyvalente 18 rue du Stade Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Timbres, cartes postales, vieux papiers et exposition de cartes postales La Route Mauve.

Gratuit. .

Salle Polyvalente 18 rue du Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 68 25

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English : 30éme Bourse

L’événement 30éme Bourse Marsac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse