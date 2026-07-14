Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Doulon

30ème Festival baroque d’Auvergne

Eglise Saint-Didier-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Duo Stanislas de Cracovie Programme autour du violon virtuose Vilvaldi / Bach / Paganini. Organisé par le Diméclub.

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Eglise Saint-Didier-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes st-didier-sur-doulon@wanadoo.fr

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English :

Stanislas Duo from Krakow A Program Featuring Virtuoso Violin Music Vivaldi / Bach / Paganini. Organized by the Diméclub.

L’événement 30ème Festival baroque d’Auvergne Saint-Didier-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier