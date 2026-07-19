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30ème festival ESTIVOL en Monts de BLOND lieu-dit Libarderie

dimanche 26 juillet 2026 · lieu-dit Libarderie · BLOND

30ème festival ESTIVOL en Monts de BLOND lieu-dit Libarderie

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
17:30
Lieu
lieu-dit Libarderie
Adresse
Libarderie
Ville
87300 BLOND
Département
Haute-Vienne
Tarif
adultes et ados 3 euros. Enfants - 12 ans 2 euros -- gratuit - 5 ans

Rassemblement international de cerfs-volants avec des créatures volantes géantes, parades de personnages en costumés vénitiens au milieu du Jardin du Vent, des initiations à des sports-loisirs insolites, des expos originales, des jeux et des passions, des surprises….voir tout le programme sur le site internet www.estivol.org

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