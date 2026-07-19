AGENDA · BLOND
30ème festival ESTIVOL en Monts de BLOND lieu-dit Libarderie
dimanche 26 juillet 2026 · lieu-dit Libarderie · BLOND
Informations pratiques
Rassemblement international de cerfs-volants avec des créatures volantes géantes, parades de personnages en costumés vénitiens au milieu du Jardin du Vent, des initiations à des sports-loisirs insolites, des expos originales, des jeux et des passions, des surprises….voir tout le programme sur le site internet www.estivol.org
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