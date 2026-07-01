Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

31/07 Idles Finger Pop Rock et Cover Bar Le Flotteur

Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

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Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire barbourgenay@groupe-tesson.com

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English :

L’événement 31/07 Idles Finger Pop Rock et Cover Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral