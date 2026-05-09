Observation des oiseaux du Veillon Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire jeudi 30 juillet 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Observation des oiseaux du Veillon

Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

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Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 21 91 gcorre@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Observation des oiseaux du Veillon Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral