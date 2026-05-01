Coucy-le-Château-Auffrique

31° Festival Des Jeunes Musiciens

Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-05-26

Rendez-vous du 26 Mai au 5 Juin 2026 à Coucy-Le-Château pour le 31° Festival Des Jeunes Musiciens.

Au programme:

-13 concerts

-30 chorales

-6 groupes instrumentaux et plus de 1500 Jeunes Musiciens

Entrée Gratuite libre Participation

Rendez-vous du 26 Mai au 5 Juin 2026 à Coucy-Le-Château pour le 31° Festival Des Jeunes Musiciens.

Au programme:

-13 concerts

-30 chorales

-6 groupes instrumentaux et plus de 1500 Jeunes Musiciens

Entrée Gratuite libre Participation .

Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05

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English :

Join us in Coucy-Le-Château from May 26 to June 5, 2026 for the 31st Festival Des Jeunes Musiciens.

On the program:

-13 concerts

-30 choirs

-6 instrumental groups and over 1,500 young musicians

Free admission free participation

L’événement 31° Festival Des Jeunes Musiciens Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard