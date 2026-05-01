31° Festival Des Jeunes Musiciens Coucy-le-Château-Auffrique
31° Festival Des Jeunes Musiciens Coucy-le-Château-Auffrique mardi 26 mai 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
31° Festival Des Jeunes Musiciens
Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-05-26
Rendez-vous du 26 Mai au 5 Juin 2026 à Coucy-Le-Château pour le 31° Festival Des Jeunes Musiciens.
Au programme:
-13 concerts
-30 chorales
-6 groupes instrumentaux et plus de 1500 Jeunes Musiciens
Entrée Gratuite libre Participation
Rendez-vous du 26 Mai au 5 Juin 2026 à Coucy-Le-Château pour le 31° Festival Des Jeunes Musiciens.
Au programme:
-13 concerts
-30 chorales
-6 groupes instrumentaux et plus de 1500 Jeunes Musiciens
Entrée Gratuite libre Participation .
Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05
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English :
Join us in Coucy-Le-Château from May 26 to June 5, 2026 for the 31st Festival Des Jeunes Musiciens.
On the program:
-13 concerts
-30 choirs
-6 instrumental groups and over 1,500 young musicians
Free admission free participation
L’événement 31° Festival Des Jeunes Musiciens Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard