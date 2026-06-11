31e Journée de l’Arbre et du Bois Lauzerte Salle des fêtes de Lauzerte Lauzerte
31e Journée de l’Arbre et du Bois Lauzerte Salle des fêtes de Lauzerte Lauzerte dimanche 15 novembre 2026.
Lauzerte
31e Journée de l’Arbre et du Bois Lauzerte
Salle des fêtes de Lauzerte All. de Ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Dimanche 15 novembre 2026, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.
Participez à un événement qui met à l’honneur la nature, l’artisanat et la convivialité, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.
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Salle des fêtes de Lauzerte All. de Ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
Sunday, November 15, 2026, from 9am to 6pm, at the Salle des Fêtes.
Take part in an event celebrating nature, crafts and conviviality, from 9am to 6pm, at the Salle des Fêtes.
L’événement 31e Journée de l’Arbre et du Bois Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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