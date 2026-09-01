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31ème édition du Festival Populaire de Folklore Châteauroux

samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux

31ème édition du Festival Populaire de Folklore Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
50 Avenue François Mitterrand
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

31ème édition du Festival Populaire de Folklore

50 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour la 31ème édition du Festival Populaire de Folklore Chants et Danses du Berry reçoit  La Chavannée , groupe d’Arts et Traditions Populaires du Bourbonnais basé à Château-sur-Allier (03). Le Festival se tiendra le samedi 19 septembre, dans le cadre du Parc Balsan à Châteauroux.
Au programme:
– 17h30 Spectacle Berry-Bourbonnais , avec entractes (Buvette ouverte dès 18h00).
– 20h30 Repas, menu avec Jambon en sauce à 15€/personne.
– 20h30 à 1h00 du matin Bal Trad’ avec Les Musiciens du Trad et La Chavannée .

Exposition dans le cadre des Journées du Patrimoine dans les locaux du groupe  Chants et Danses du Berry  rue F.Mitterrand à Châteauroux.   .

50 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 21 47 67  chantsetdansesduberry@gmail.com

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English :

For the 31st edition of the Chants et Danses du Berry Folk Festival, we welcome La Chavannée, a folk arts and traditions group from the Bourbonnais region based in Château-sur-Allier (03). The Festival will take place on Saturday, June 27, in Parc Balsan in Châteauroux.

L’événement 31ème édition du Festival Populaire de Folklore Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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