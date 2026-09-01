31ème édition du Festival Populaire de Folklore Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
31ème édition du Festival Populaire de Folklore
50 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour la 31ème édition du Festival Populaire de Folklore Chants et Danses du Berry reçoit La Chavannée , groupe d’Arts et Traditions Populaires du Bourbonnais basé à Château-sur-Allier (03). Le Festival se tiendra le samedi 19 septembre, dans le cadre du Parc Balsan à Châteauroux.
Au programme:
– 17h30 Spectacle Berry-Bourbonnais , avec entractes (Buvette ouverte dès 18h00).
– 20h30 Repas, menu avec Jambon en sauce à 15€/personne.
– 20h30 à 1h00 du matin Bal Trad’ avec Les Musiciens du Trad et La Chavannée .
Exposition dans le cadre des Journées du Patrimoine dans les locaux du groupe Chants et Danses du Berry rue F.Mitterrand à Châteauroux. .
50 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 21 47 67 chantsetdansesduberry@gmail.com
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English :
For the 31st edition of the Chants et Danses du Berry Folk Festival, we welcome La Chavannée, a folk arts and traditions group from the Bourbonnais region based in Château-sur-Allier (03). The Festival will take place on Saturday, June 27, in Parc Balsan in Châteauroux.
L’événement 31ème édition du Festival Populaire de Folklore Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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