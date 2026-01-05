Brunch Châteauroux
Brunch Châteauroux dimanche 8 février 2026.
4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le Colbert vous propose un brunch pour vous régaler à plusieurs !
Cocktail de bienvenue et buffet sucré-salé. Sur réservation ! 15 .
4 Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 22 93
English :
Le Colbert offers a brunch for several!
