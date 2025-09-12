Château Raoul & ses secrets Châteauroux
Château Raoul & ses secrets Châteauroux mercredi 8 juillet 2026.
Châteauroux
Château Raoul & ses secrets
Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Au détour de petites rues pavées, son ombre se pose sur vous, par-delà les remparts. De Château Raoul à Châteauroux il n’y a qu’un pas. Celui qui domine la ville depuis le Xe siècle lui a donné son nom.
Ses pierres chargées d’Histoire vous conteront toute la violence des combats qui l’ont vu tour à tour tomber et se relever sur les rives de l’Indre. De ses boiseries à l’anglaise à la fraîcheur de ses caves, de sa charpente impressionnante à sa tapisserie captivante, notre ancienne forteresse vous contera les nombreux mystères nés de son passé mouvementé. 6 .
Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Dominating the banks of the Indre, Château Raoul is the emblematic symbol of Châteauroux. This guided tour plunges you into the thousand-year history of this ancient medieval fortress, with its remarkable architecture and well-kept secrets.
L’événement Château Raoul & ses secrets Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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