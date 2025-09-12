Châteauroux

Balade au cœur d’Ardentes

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

La commune d’Ardentes s’est construite depuis l’époque gallo-romaine des deux côtés de la rivière L’Indre. Visite proposée par Monsieur Gérard Bresson.

Lors de cette balade commentée, vous découvrirez l’histoire de la commune à travers ses personnages locaux emblématiques, de l’écrivain Georges Lubin au peintre des Gachons et vous pourrez également admirer la richesse architecturale de ses églises, Saint-Martin et Saint-Vincent. Cette promenade se clôturera près des célèbres forges d’Ardentes. 5 .

Place de la République Châteauroux 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Take advantage of Châteauroux Berry tourisme’s summer season to escape to the heart of Ardentes on Monday July 22, to discover the history and heritage of this commune along the Indre.

L’événement Balade au cœur d’Ardentes Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme