En compagnie de Leonard Cohen

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dix ans déjà que Leonard Cohen nous quittait. Venez (re)découvrir sa folk mystérieuse et les nombreuses reprises qu’il a inspirées.

Séance d’écoute collective de 45 minutes avec coin lecture aménagé pour les enfants.

Réservation conseillée. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre proposed as part of the European Heritage Days.

Rémi Touzeau immerses us in Napoleon’s youthful writings, written when he was barely older than the speaker himself.

L’événement En compagnie de Leonard Cohen Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme