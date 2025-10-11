Pères Châteauroux

Pères

Certains sont autoritaires, d’autres fuyants ; mais il y a aussi les attentifs. Élise Chatauret et Thomas Pondevie questionnent la place des pères dans la société actuelle, à partir de témoignages parfois étonnants mais toujours sincères, dans un spectacle-état des lieux amusant et pertinent.

Avec empathie et complicité, deux excellents comédiens prêtent leur voix aux individualités interrogées. Ils donnent à entendre les récits de vie, mais se racontent aussi personnellement. En renonçant au jugement et en rendant compte d’une belle diversité, ce spectacle aiguise l’esprit critique sur l’évolution incroyable de la société en quelques décennies du pater familias au couple homoparental, Pères ouvre à des questions ultra-contemporaines. Le dispositif scénique, ingénieux et ludique, se présente comme un grand mur d’archives, sorte de frise d’école.

Du jeté de crêpes au book photo, les interprètes brossent avec tendresse une série de portraits. Peu à peu, une question s’impose comment imaginer la paternité hors du patriarcat ? .

Some are authoritarian, others evasive; but there are also the attentive ones. Élise Chatauret and Thomas Pondevie question the place of fathers in today?s society, based on sometimes surprising but always sincere testimonials, in an amusing and relevant show that takes stock of the situation.

Einige sind autoritär, andere flüchtig; aber es gibt auch die Aufmerksamen. Élise Chatauret und Thomas Pondevie hinterfragen den Platz der Väter in der heutigen Gesellschaft anhand von manchmal erstaunlichen, aber immer ehrlichen Aussagen in einer amüsanten und treffenden Bestandsaufnahme.

Alcuni sono autoritari, altri evasivi; ma ci sono anche quelli attenti. Élise Chatauret e Thomas Pondevie esaminano il posto dei padri nella società di oggi, sulla base di testimonianze a volte sorprendenti ma sempre sincere, in uno spettacolo divertente e attuale.

Algunos son autoritarios, otros evasivos; pero también están los atentos. Élise Chatauret y Thomas Pondevie examinan el lugar de los padres en la sociedad actual, a partir de testimonios a veces sorprendentes pero siempre sinceros, en un espectáculo a la vez divertido y pertinente.

