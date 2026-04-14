Visite flash de l’exposition « Guerriers du Japon, les arts et les armes », Musée Bertrand, Châteauroux
Visite flash de l’exposition « Guerriers du Japon, les arts et les armes », Musée Bertrand, Châteauroux samedi 23 mai 2026.
Visite flash de l’exposition « Guerriers du Japon, les arts et les armes » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bertrand Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes.
Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Collections gallo-romaines : tête d’une statue colossalle d’Apollon.
Stèles funéraires.
Fonds napoléonien : nécessaire de campagne de Napoléon Ier, en vermeil, éventail de Joséphine, armes et souvenirs du Général Bertrand, masque mortuaire de l’empereur, la « volière Chinoise de Sainte-Hélène ».
Peintures XVe et XVIe siècles.
Châsse de Sazeray.
Reliquaire de Vivant Denon.
Œuvres inédites de Camille Claudel. Parking place Lafayette
À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de…
© Musée Bertrand de Châteauroux
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