Visite flash de l’exposition « Guerriers du Japon, les arts et les armes », Musée Bertrand, Châteauroux

Visite flash de l’exposition « Guerriers du Japon, les arts et les armes » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bertrand Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Collections gallo-romaines : tête d’une statue colossalle d’Apollon.

Stèles funéraires.

Fonds napoléonien : nécessaire de campagne de Napoléon Ier, en vermeil, éventail de Joséphine, armes et souvenirs du Général Bertrand, masque mortuaire de l’empereur, la « volière Chinoise de Sainte-Hélène ».

Peintures XVe et XVIe siècles.

Châsse de Sazeray.

Reliquaire de Vivant Denon.

Œuvres inédites de Camille Claudel. Parking place Lafayette

À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de…

© Musée Bertrand de Châteauroux