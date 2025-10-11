Apollo 5 Châteauroux

Apollo 5

Apollo 5

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Le quintette vocal londonien Apollo 5, un des plus petits mais impressionnants ensembles vocaux du Royaume-Uni, se singularise par l’extrême pureté de sa voix et l’intelligence et la justesse de l’accompagnement choral. En coréalisation avec le Festival de la Voix de Châteauroux.

Chacun des membres est tour à tour soliste dans un concert qui laisse dans les mémoires une impression durable de virginité céleste. Avec la seule puissance de cinq voix, dans une approche musicale polyvalente et un formidable répertoire allant des œuvres chorales de la Renaissance anglaise au folk, au jazz et à la pop, en passant par le classique et le contemporain,

les chanteurs créent une connexion intime et directe avec le public, mettant en valeur un son riche et dynamique dans une cohésion exceptionnelle et un style naturel sans faille.

Dans la grande tradition de Grande-Bretagne, un programme très varié qui devrait beaucoup plaire… .

The London-based vocal quintet Apollo 5, one of the UK?s smallest but most impressive vocal ensembles, stands out for the extreme purity of its voice and the intelligence and accuracy of its choral accompaniment. Co-produced with the Festival de la Voix de Châteauroux.

Das Londoner Vokalquintett Apollo 5, eines der kleinsten, aber beeindruckendsten Vokalensembles Großbritanniens, zeichnet sich durch die extreme Reinheit seiner Stimmen und die Intelligenz und Korrektheit der Chorbegleitung aus. In Co-Kooperation mit dem Festival de la Voix de Châteauroux.

Il quintetto vocale londinese Apollo 5, uno dei più piccoli ma più impressionanti ensemble vocali del Regno Unito, si distingue per l’estrema purezza della voce e l’intelligenza e l’accuratezza dell’accompagnamento corale. Coprodotto con il Festival de la Voix de Châteauroux.

El quinteto vocal londinense Apollo 5, uno de los conjuntos vocales más pequeños pero más impresionantes del Reino Unido, destaca por la extrema pureza de su voz y la inteligencia y precisión de su acompañamiento coral. Coproducido con el Festival de la Voix de Châteauroux.

