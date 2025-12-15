Atelier de conversation Espagnol Châteauroux
Atelier de conversation Espagnol Châteauroux samedi 10 janvier 2026.
Atelier de conversation Espagnol
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
La Médiathèque Équinoxe vous propose un atelier de conversation en espagnol.
Cet atelier est sur inscription. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque Équinoxe offers a Spanish conversation workshop.
L’événement Atelier de conversation Espagnol Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme