Atelier de conversation Espagnol Châteauroux

Atelier de conversation Espagnol

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La Médiathèque Équinoxe vous propose un atelier de conversation en espagnol.

Cet atelier est sur inscription. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe offers a Spanish conversation workshop.

