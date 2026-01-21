Et si on jouait… Châteauroux
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
En famille ou entre amis venez découvrir des jeux de réflexion, de cartes ou de plateaux… pour tous les goûts et tous les âges. Alors pour un quart d’heure ou pour l’après-midi, installez-vous et profitez !
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
The Beaulieu Library offers board games for everyone.
