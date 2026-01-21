Et si on jouait…

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

En famille ou entre amis venez découvrir des jeux de réflexion, de cartes ou de plateaux… pour tous les goûts et tous les âges. Alors pour un quart d’heure ou pour l’après-midi, installez-vous et profitez !

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Beaulieu Library offers board games for everyone.

L’événement Et si on jouait… Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme