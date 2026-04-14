Rencontres Nationales du Logement des Jeunes, Salle Barbillat-Touraine, Châteauroux

Rencontres Nationales du Logement des Jeunes Mardi 2 juin, 09h00 Salle Barbillat-Touraine Indre

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

En 2026, l’accès au logement est plus que jamais un parcours du combattant pour les jeunes.

Ces Rencontres « Une urgence sociale ! », font référence au rapport du Conseil d’Orientation des politiques de Jeunesse, qui met en lumière les inégalités fortes dans l’offre de logements accessibles aux jeunes et souligne la nécessité d’une politique ambitieuse, structurante, visant à élargir l’offre tout en la rendant plus accessible.

Organisées autour de deux tables rondes, elles réuniront des acteurs politiques et institutionnels, des professionnels du logement et de la jeunesse ainsi que des chercheurs, avec pour objectifs de croiser les regards, de partager les constats de terrain et d’interroger les politiques publiques actuelles et à venir.

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Programme détaillé à venir

Lien vers le formulaire d’inscription

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Accueil à partir de 9h00

Tables rondes : 10h-13h

Poursuite des échanges autour d’un cocktail déjeunatoire.

Salle Barbillat-Touraine Avenue Daniel Bernardet – 36000 CHÂTEAUROUX Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/tKRsup »}] [{« link »: « http://urlr.me/tKRsup »}]

L’UNCLLAJ, l’UNHAJ, l’UNML, et leurs partenaires locaux : le CCAS de Châteauroux et l’URHAJ Centre Val de Loire, organisent les premières Rencontres Nationales du Logement des Jeunes, à Châteauroux. Table ronde Conférence