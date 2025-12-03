Les 24h du jeu Châteauroux
Les 24h du jeu Châteauroux samedi 6 juin 2026.
Châteauroux
Les 24h du jeu
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le temps d’un week-end, la salle Barbillat-Touraine se transforme en véritable terrain d’aventures ludiques. Une expérience ludique en continu pour tous les styles de joueurs… et un anniversaire exceptionnel !
Que vous soyez néophyte, explorateur de nouveautés ou stratège aguerri, les 24h du Jeu vous ouvrent leurs portes sans interruption pendant plus de 24 heures.
La seule consigne, c’est jouer à volonté !
Des centaines de jeux en libre accès, expliqués et animés par nos bénévoles enthousiastes reconnaissables à leur mythique t-shirt orange. Des rencontres ludiques avec des associations locales venues partager leurs univers jeux de rôle, de stratégie, cartes, figurines, bridge, go, …
Une protozone vivante où des créateurs de jeux vous présentent leurs prototypes inédits. Venez tester, donner votre avis, et pourquoi pas, découvrir un futur best-seller ! Des défis pour les plus motivés tournois, animations et la traditionnelle tombola pour les plus persévérants. .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
For one weekend, the Salle Barbillat-Touraine is transformed into a veritable playground of adventure. A non-stop play experience for all styles of player? and an exceptional birthday party!
L’événement Les 24h du jeu Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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