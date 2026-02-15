Compétition Hyrox Châteauroux

Compétition Hyrox

Le samedi 28 mars 2026, une compétition HYROX est organisée au sein de notre salle CrossFit Powerful Resilience, située 4 bis boulevard d’Anvaux. Il s’agira du tout premier événement HYROX organisé à Châteauroux.

L’HYROX est un format de compétition combinant endurance, course à pied et exercices fonctionnels, accessible à différents niveaux (catégories Open et Pro), en solo ou en duo.

Déroulement de l’événement

– Épreuves organisées sur la journée

– Accueil du public et des participants en continu

La compétition se déroulera par vagues de participants, avec des départs toutes les 15 minutes, et des podiums seront organisés à l'issue de chaque catégorie. Cet événement a pour objectif de dynamiser la pratique sportive locale et d'attirer un public venant de Châteauroux et des communes alentours.

4 Boulevard d’Anvaux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 54 07

On Saturday March 28, 2026, a HYROX competition will be held at our CrossFit Powerful Resilience gym, 4 bis boulevard d?Anvaux. This will be the very first HYROX event to be held in Châteauroux.

