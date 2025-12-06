Châteauroux

Vide dressing

2 Boulevard de la Valla Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Prêt(e) pour un week-end qui bouge ? Rendez-vous à l’espace Meeting Place à Châteauroux, pour un vide dressing rempli de pépites seconde main (femme, homme, accessoires, chaussures…) et quelques surprises qui vous y attendent.

Sur place

Cabines d’essayage

Buvette

Salle climatisée

Parking Gratuit

Au-delà du vide-dressing, vous y trouverez des animations, des cadeaux à gagner et des partenaires à découvrir sur place. .

2 Boulevard de la Valla Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 72 11 38 93

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English :

Ready for a weekend of action? Join us at Meeting Place in Châteauroux, for a dressing room sale filled with second-hand nuggets (women’s, men’s, accessories, shoes…) and a few surprises in store for you.

L’événement Vide dressing Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme