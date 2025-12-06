Vide dressing Châteauroux
Vide dressing Châteauroux samedi 6 juin 2026.
Châteauroux
Vide dressing
2 Boulevard de la Valla Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Prêt(e) pour un week-end qui bouge ? Rendez-vous à l’espace Meeting Place à Châteauroux, pour un vide dressing rempli de pépites seconde main (femme, homme, accessoires, chaussures…) et quelques surprises qui vous y attendent.
Sur place
Cabines d’essayage
Buvette
Salle climatisée
Parking Gratuit
Au-delà du vide-dressing, vous y trouverez des animations, des cadeaux à gagner et des partenaires à découvrir sur place. .
2 Boulevard de la Valla Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 72 11 38 93
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English :
Ready for a weekend of action? Join us at Meeting Place in Châteauroux, for a dressing room sale filled with second-hand nuggets (women’s, men’s, accessories, shoes…) and a few surprises in store for you.
L’événement Vide dressing Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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