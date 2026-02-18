Petites histoires et projections

21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Pendant une heure, profitez d’une sélection d’histoires choisies et lues par les bibliothécaires. Et après avoir écouté quelques histoires au chaud, laissez vous tenter par une projection de jolis films d’animation. À partir de 3 ans.

.

21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bibliothèque Saint-Jean presents a show created by the company Le chant du ressort.

L’événement Petites histoires et projections Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme