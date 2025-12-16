Blind test musiques de films Châteauroux

Blind test musiques de films Châteauroux samedi 17 janvier 2026.

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-17
Incollables sur les musiques de films ? Quelques notes suffisent souvent à faire revivre des scènes inoubliables.
En solo ou en équipe, saurez-vous reconnaître les airs cultes du cinéma ?
À vous de jouer !
Réservation conseillée, à partir de 12 ans.   .

+33 2 54 08 35 35 

