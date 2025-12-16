Blind test musiques de films

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Incollables sur les musiques de films ? Quelques notes suffisent souvent à faire revivre des scènes inoubliables.

En solo ou en équipe, saurez-vous reconnaître les airs cultes du cinéma ?

À vous de jouer !

Réservation conseillée, à partir de 12 ans. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to a meeting with Maurice Rebeix.

L’événement Blind test musiques de films Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme