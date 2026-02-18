Duo de Bal à la voix Châteauroux
Duo de Bal à la voix Châteauroux samedi 14 mars 2026.
Duo de Bal à la voix
Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Élodie Suarez et Margaux Pasquet (du Trio Euphrasie) nous proposent un bal parents/enfants autour du répertoire enfantin du Berry des danses adaptées et quelques grimaces pour amener à une folie douce et contagieuse !
Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
