Atelier de conversation Espagnol Châteauroux
Atelier de conversation Espagnol Châteauroux samedi 6 juin 2026.
Châteauroux
Atelier de conversation Espagnol
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Médiathèque Équinoxe vous propose un atelier de conversation en espagnol.
Venez pratiquer votre espagnol sur divers sujets de conversation de façon conviviale. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Médiathèque Équinoxe offers a Spanish conversation workshop.
L’événement Atelier de conversation Espagnol Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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