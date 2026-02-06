Film d’animation Ça ondule et ça se tortille

21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Viens partager les aventures d’un super héros des espaces verts.

Film d’animation pour les enfants à partir de 3 ans.

Durée 26 minutes. .

21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

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English :

Come and share in the adventures of a green-space superhero.

L’événement Film d’animation Ça ondule et ça se tortille Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme