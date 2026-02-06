Film d’animation Ça ondule et ça se tortille Châteauroux
Film d’animation Ça ondule et ça se tortille Châteauroux mercredi 22 avril 2026.
Film d’animation Ça ondule et ça se tortille
21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Viens partager les aventures d’un super héros des espaces verts.
Film d’animation pour les enfants à partir de 3 ans.
Durée 26 minutes. .
21 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55
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English :
Come and share in the adventures of a green-space superhero.
L’événement Film d’animation Ça ondule et ça se tortille Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme