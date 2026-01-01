Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast Châteauroux

Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Roman, Polar, BD ou encore Podcast la lecture et l’écoute sont maintenant possible sur un écran ! Venez découvrir nos nouvelles ressources numériques et apprenez à les utiliser sur vos appareils personnels.

Prévoir son ordinateur et/ou son smartphone. Réservation conseillée. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

