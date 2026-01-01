Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast Châteauroux

Atelier Numérique Livres numériques

Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast Châteauroux vendredi 16 janvier 2026.

Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Roman, Polar, BD ou encore Podcast la lecture et l’écoute sont maintenant possible sur un écran ! Venez découvrir nos nouvelles ressources numériques et apprenez à les utiliser sur vos appareils personnels.
Prévoir son ordinateur et/ou son smartphone. Réservation conseillée.   .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create and manage your mailbox. Learn how to exchange e-mails, sort your messages, create folders, manage your contacts and identify fraudulent e-mails.

L’événement Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme