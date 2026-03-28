Les américains à Chateauwoo Châteauroux
Les américains à Chateauwoo Châteauroux mardi 28 juillet 2026.
Châteauroux
Les américains à Chateauwoo
1 Place de la Gare Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
De 1951 à 1967, Châteauroux accueillait une base militaire américaine. Nous vous invitons à découvrir cette période qui a profondément marqué l’histoire de la ville !
Châteauroux, c’est aussi l’American way of life ! De 1951 à 1967, Chateauwoo vit au rythme des 10 000 américains installés sur l’aéroport de Châteauroux-Déols et dans la base de La Martinerie. Tout change, tout s’accélère Cadillac, cafés jazz, jeans, chewing-gum, hamburgers, etc. bouleversent le quotidien des Berrichons au lendemain de la Victoire. Revivez les temps forts de cette période au cours d’une visite unique qui vous conduira de l’US Museum sur les traces des lieux les plus emblématiques de cette époque inoubliable. 5 .
1 Place de la Gare Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
From 1951 to 1967, Châteauroux hosted a NATO military base. We invite you to discover this period which deeply marked the history of the city!
L’événement Les américains à Chateauwoo Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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