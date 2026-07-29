Secrets de Fabrique Découverte du 51ième Stage Festival international DARC Châteauroux
mercredi 12 août 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Secrets de Fabrique Découverte du 51ième Stage Festival international DARC
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Stage Festival International de Châteauroux DARC allie un stage de danse encadré par des professionnels renommés, à des concerts tout public permettant le soir d’associer, entre autres, les habitants du Département de l’Indre et la Région Centre-Val de Loire à ce rdv devenu incontournable.
Le Stage, c’est plus de 700 stagiaires de tout âge et du monde entier, 23 disciplines, 35 professeurs et accompagnateurs musicaux et 4 niveaux initiation, débutants, moyens, supérieurs. Le Festival, c’est plus de 1700 artistes déjà programmés. DARC sort aussi de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans 8 communes du Département de l’Indre avec Darc au Pays . Nous vous proposons donc de visiter l’envers du décor en 2 temps d’abord, les différents ateliers situés à la MLC Belle-Isle à Châteauroux et ensuite, les coulisses du Festival de Châteauroux –DARC situés Place Voltaire à Châteauroux.
Durée de la visite 1h30. .
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Stage ? Festival International de Châteauroux? DARC combines a dance workshop supervised by the most renowned professionals, with concerts for the general public, enabling the inhabitants of the Indre department and the Centre-Valde Loire region to take part in this not-to-be-missed event.
L’événement Secrets de Fabrique Découverte du 51ième Stage Festival international DARC Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-23 par BERRY
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Pâques au pays Berrichon Châteauroux 29 juillet 2026
- Film d’animation N’est pas héros qui veut Châteauroux 29 juillet 2026
- Atelier Numérique Livres numériques, audios et podcast Châteauroux 29 juillet 2026
- Sur les traces de George Sand à Châteauroux Châteauroux 29 juillet 2026
- Marmite à histoires à la plage Châteauroux 30 juillet 2026