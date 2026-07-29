Informations pratiques

Châteauroux

Secrets de Fabrique Découverte du 51ième Stage Festival international DARC

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Stage Festival International de Châteauroux DARC allie un stage de danse encadré par des professionnels renommés, à des concerts tout public permettant le soir d’associer, entre autres, les habitants du Département de l’Indre et la Région Centre-Val de Loire à ce rdv devenu incontournable.

Le Stage, c’est plus de 700 stagiaires de tout âge et du monde entier, 23 disciplines, 35 professeurs et accompagnateurs musicaux et 4 niveaux initiation, débutants, moyens, supérieurs. Le Festival, c’est plus de 1700 artistes déjà programmés. DARC sort aussi de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans 8 communes du Département de l’Indre avec Darc au Pays . Nous vous proposons donc de visiter l’envers du décor en 2 temps d’abord, les différents ateliers situés à la MLC Belle-Isle à Châteauroux et ensuite, les coulisses du Festival de Châteauroux –DARC situés Place Voltaire à Châteauroux.

Durée de la visite 1h30. .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Stage ? Festival International de Châteauroux? DARC combines a dance workshop supervised by the most renowned professionals, with concerts for the general public, enabling the inhabitants of the Indre department and the Centre-Valde Loire region to take part in this not-to-be-missed event.

L’événement Secrets de Fabrique Découverte du 51ième Stage Festival international DARC Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-23 par BERRY