Marmite à histoires à la plage Châteauroux jeudi 30 juillet 2026.

Châteauroux

Marmite à histoires à la plage

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Si vous aimez que l’on vous raconte des histoires, venez nous rejoindre dans un cadre privilégié, à l’ombre, les oreilles grandes ouvertes ! Des histoires à découvrir pour le plaisir de grandir !

Les enfants sont invités à venir librement écouter autant d’histoires qu’ils le souhaitent. A partir de 4 ans. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you love listening to stories, come join us in a special setting, in the shade, with your ears wide open! Stories to discover—for the joy of growing up!

L’événement Marmite à histoires à la plage Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme