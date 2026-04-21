Marmite à histoires à la plage Châteauroux
Marmite à histoires à la plage Châteauroux jeudi 30 juillet 2026.
Châteauroux
Marmite à histoires à la plage
Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Si vous aimez que l’on vous raconte des histoires, venez nous rejoindre dans un cadre privilégié, à l’ombre, les oreilles grandes ouvertes ! Des histoires à découvrir pour le plaisir de grandir !
Les enfants sont invités à venir librement écouter autant d’histoires qu’ils le souhaitent. A partir de 4 ans. .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
If you love listening to stories, come join us in a special setting, in the shade, with your ears wide open! Stories to discover—for the joy of growing up!
L’événement Marmite à histoires à la plage Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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