UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauroux

Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux

lundi 20 juillet 2026 · Châteauroux

Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
4 Rue Albert 1er
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif

Châteauroux

Projection Les Tontons Flingueurs

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d’enfance, Fernand Naudin, de veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu’il se trouve à la tête d’affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s’emparer.
Les Tontons flingeurs de Georges Lautner France, 1963, 1h50 Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche.   .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Apollo cinema is offering a masquerade costume competition following the screening of Alice in Wonderland.

L’événement Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

À voir aussi à Châteauroux (Indre)