Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux
lundi 20 juillet 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Projection Les Tontons Flingueurs
4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d’enfance, Fernand Naudin, de veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu’il se trouve à la tête d’affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s’emparer.
Les Tontons flingeurs de Georges Lautner France, 1963, 1h50 Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche. .
4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34
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English :
The Apollo cinema is offering a masquerade costume competition following the screening of Alice in Wonderland.
L’événement Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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