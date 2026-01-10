Informations pratiques

Châteauroux

Projection Les Tontons Flingueurs

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d’enfance, Fernand Naudin, de veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu’il se trouve à la tête d’affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s’emparer.

Les Tontons flingeurs de Georges Lautner France, 1963, 1h50 Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

The Apollo cinema is offering a masquerade costume competition following the screening of Alice in Wonderland.

L’événement Projection Les Tontons Flingueurs Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme