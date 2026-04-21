Châteauroux

Une plume à soi lecture-spectacle

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Une plume à soi lecture-spectacle par la compagnie Les 2 Lucioles.

Lucile Barre, comédienne (formée à l’école Artefact, Paris) et Jérôme Perret, comédien (issu du Conservatoire d’art dramatique d’Orléans).

Lecture théâtralisée de la correspondance de George Sand.

En 2026, nous commémorons les 150 ans de la disparition de George Sand. Icône de la littérature française, du féminisme et de son pays l’Indre.

Au-delà de l’écrivaine et de ses innombrables histoires, romans, contes, pièces… Cette femme, Aurore Dupin, a écrit sur elle, ses idées, ses envies, ses désaccords, ses amours, ses voyages…

Ce spectacle est entièrement tiré de sa plume, de sa vérité et de ses lettres.

Une comédienne et un comédien mettent en scène et en voix une sélection de la correspondance de l’écrivaine et de ses correspondants.

Spectacle-lecture

Durée 1 heure. A partir de 8 ans .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

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English :

Une plume à soi: performance-reading by the Les 2 Lucioles company.

Lucile Barre, actress (trained at the Artefact school, Paris) and Jérôme Perret, actor (from the Conservatoire d’art dramatique d’Orléans).

L’événement Une plume à soi lecture-spectacle Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY