Atelier d’écriture avec Khaled Miloudi Châteauroux

Atelier d’écriture avec Khaled Miloudi

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-18

Un parcours de vie cabossé jusqu’à trouver les mots qui sauvent. Les mots, la littérature et le fait de coucher ses pensées sur le papier ont été salvateur dans le long parcours carcéral de Khaled Miloudi, écrivain-poète. Le sens de son accompagnement s’inscrit dans la transmission.

Aider à libérer la parole, les émotions, les blessures, à trouver ses propres mots de sauvetage et à trouver ses failles. Un passage en soi qui fait du bien et qui crée du lien.

Un stage pour explorer différents genres, styles et rencontrer des approches diverses dans une ambiance bienveillante et… stimulante ! Sur inscription.

Ce stage est porté par le Contrat Local de Santé de la ville de Châteauroux 06 21 93 50 50

Les textes produits seront présentés au public vendredi 20 mars à 14h30 la médiathèque dans le cadre du Printemps des Poètes. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

