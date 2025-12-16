Trésors et coulisses du Patrimoine Châteauroux

Trésors et coulisses du Patrimoine

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Temps des Cafés Les cafés sont des lieux de rencontre et de parole. Ils prolifèrent assez librement.

Selon les époques, on y discute politique, philosophie. On y cache des révolutionnaires, des déserteurs, et des réfractaires à l’armée.

Mais au cours de la seconde moitié du 20e siècle, une lente érosion commence. Venez pousser la porte d’un de ces cafés à travers des textes extraits d’ouvrages anciens des 18e, 19e et 20e siècles. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

