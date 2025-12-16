Trésors et coulisses du Patrimoine Châteauroux

Trésors et coulisses du Patrimoine Châteauroux samedi 31 janvier 2026.

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-31
Le Temps des Cafés Les cafés sont des lieux de rencontre et de parole. Ils prolifèrent assez librement.
Selon les époques, on y discute politique, philosophie. On y cache des révolutionnaires, des déserteurs, et des réfractaires à l’armée.
Mais au cours de la seconde moitié du 20e siècle, une lente érosion commence. Venez pousser la porte d’un de ces cafés à travers des textes extraits d’ouvrages anciens des 18e, 19e et 20e siècles.   .

English :

