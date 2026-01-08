Maestria par le cirque Amar Châteauroux

Maestria par le cirque Amar

Avenue du Pont-Neuf Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-01

2026-01-17

Sous le chapiteau sang & or, le Cirque Amar ® présente une nouvelle édition artistique et culturelle placée sous le signe de la Maestria. Plus qu’un thème, une véritable signature celle de l’aisance, de la perfection et de la poésie qui se déploient tout au long d’un spectacle original.

Numéros équestres, jonglerie, équilibre, trapèze, clowns et augustes s’enchaînent avec virtuosité, dans une mise en piste inspirée notamment par l’univers du peintre et sculpteur Alexander Calder, cher à M. Loyal, Stéphan Gistau. Une référence assumée la maestria de ce dernier avait déjà conquis Raymond Devos, admirateur passionné des arts du cirque.

Le spectacle Maestria s’inscrit dans la grande tradition circassienne tout en l’ouvrant vers de nouvelles dimensions un art populaire, universel et intemporel. Comme le soulignait Fernand Léger, le cirque se nourrit d’architecture, de lumière et de couleurs, et demeure une école irremplaçable pour le théâtre, la danse, le cinéma ou le mime . 15 .

Avenue du Pont-Neuf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 33 55 31

The Franco-Italian circus will be in Châteauroux to present its show from February 08 to 16, 2025, every day at 3pm (except Sunday 16/02 at 10:30am). Tickets open at the circus entrance 1/2 hour before each show, 9? in tiers, 12? in grandstands and 18? in boxes.

