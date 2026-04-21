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Soirée Pétanque Châteauroux

Soirée Pétanque Châteauroux

Soirée Pétanque Châteauroux vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Rue Alfred Dauvergne

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Châteauroux

Soirée Pétanque

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée pétanque !
Un tournoi de pétanque avec remise de prix, de la restauration sur place, une buvette et de la musique, c’est la combinaison idéale pour une soirée conviviale.   .

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00 

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English :

The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to an evening of pétanque!

L’événement Soirée Pétanque Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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