Châteauroux

Soirée Pétanque

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée pétanque !

Un tournoi de pétanque avec remise de prix, de la restauration sur place, une buvette et de la musique, c’est la combinaison idéale pour une soirée conviviale. .

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00

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English :

The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to an evening of pétanque!

L’événement Soirée Pétanque Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme