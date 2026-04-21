Soirée Pétanque Châteauroux
Soirée Pétanque Châteauroux vendredi 12 juin 2026.
Châteauroux
Soirée Pétanque
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
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Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00
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English :
The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to an evening of pétanque!
L’événement Soirée Pétanque Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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