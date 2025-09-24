Petite marmite à histoires Châteauroux

Petite marmite à histoires Châteauroux mercredi 24 septembre 2025.

Petite marmite à histoires

Rue du Rochat Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 16:30:00

fin : 2025-09-24 17:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Enfants comme-ci, comme-ça de Anne Crahay. Surprise ou colère ? Joyeuse ou triste ? Sage ou coquin ?… Voilà de quoi s’amuser à reconnaître les expressions du visage avec ce petit imagier sur les émotions…

Cache-cache bébé de Pauline Martin. Aujourd’hui, bébé joue à cache-cache, il faut le trouver dans les illustrations parmi tous les objets et jouets du quotidien.

Deux petites histoires pour les 2-3 ans. .

Rue du Rochat Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe brings you the Christmas story pot.

German :

Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen den Weihnachtsgeschichtentopf an.

Italiano :

La Médiathèque Équinoxe vi propone la pentola della storia di Natale.

Espanol :

La Médiathèque Équinoxe te trae la olla de cuentos de Navidad.

L’événement Petite marmite à histoires Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme