Petite marmite à histoires Châteauroux

Petite marmite à histoires
Rue du Rochat Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 16:30:00
fin : 2025-09-24 17:30:00
Date(s) :
2025-09-24
Enfants comme-ci, comme-ça de Anne Crahay. Surprise ou colère ? Joyeuse ou triste ? Sage ou coquin ?… Voilà de quoi s’amuser à reconnaître les expressions du visage avec ce petit imagier sur les émotions…
Cache-cache bébé de Pauline Martin. Aujourd’hui, bébé joue à cache-cache, il faut le trouver dans les illustrations parmi tous les objets et jouets du quotidien.
Deux petites histoires pour les 2-3 ans. .
Rue du Rochat Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
English :
The Médiathèque Équinoxe brings you the Christmas story pot.
German :
Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen den Weihnachtsgeschichtentopf an.
Italiano :
La Médiathèque Équinoxe vi propone la pentola della storia di Natale.
Espanol :
La Médiathèque Équinoxe te trae la olla de cuentos de Navidad.
