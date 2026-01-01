Ça nous a plu

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Que lire, qu’écouter, que regarder ce mois-ci ?

Dans une ambiance chaleureuse, venez échanger vos coups de cœur autour d’un thé ou d’un café avec le public et les bibliothécaires.

.

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to share your favorites with us.

L’événement Ça nous a plu Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme