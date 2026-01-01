Ça nous a plu Châteauroux
samedi 31 janvier 2026.
Ça nous a plu
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Que lire, qu'écouter, que regarder ce mois-ci ?
Dans une ambiance chaleureuse, venez échanger vos coups de cœur autour d'un thé ou d'un café avec le public et les bibliothécaires.
.
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
English :
The Médiathèque Équinoxe invites you to share your favorites with us.
